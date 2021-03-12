12 Mart 2021, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika spor haberi: Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından Aykut Kocaman'dan flaş açıklamalar!

Kocaman'dan mağlubiyet sözler! Şampiyonluğu isteyen bir takım vardı...
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

'in 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlıların 3-2 kazandığı maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Kocaman, rakiplerinin kendilerinden çok daha iyi oynadığını dile getirirken, "Karşımızda daha uyumlu ve şampiyonluğu isteyen, saha yerleşimini kolay halletmiş bir takım vardı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

'in 30. haftasında oynanan ve 'ın 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlanan - Beşiktaş maçı sonrası turuncu lacivertlilerde teknik direktör , maçı değerlendirdi.

İşte Kocaman'ın açıklamalarından satır başları;

"Oyunda ortalama 1500-2000 arası hareket oluyor. Bunları birbirinden ayırmak doğru değil. Bugün esas itibarıyla daha uyumlu ve şampiyonluğu isteyen, saha yerleşimini kolay halletmiş bir takım vardı karşımızda. Bizde yeni bir oyun anlayışı yerleştirmeye çalışıyoruz"

"Bugünkü ana etken Beşiktaş'ın bizden daha iyi oynamasıydı. Başka etken yok. Maçı izledikten sonra bizim adımıza ucuz bir mağlubiyet olduğu da görülüyor."

"Oyunun ilk yarısında biraz fazla tutucu kaldık kendi sahamızda. Bunda da ana faktör şu oldu, maçın başındaki hızlı hücumların oyunculara getirdiği lezzet topun bizde kalma süresini kısalttı. Takım boyu uzayınca Beşiktaş'ın arkadaki üçlüsü topun peşinde koşturdu."

"Topun peşinde koşma süremiz artınca top tutamadık. Yediğimiz ikinci golde kaleye şut olmadan top enteresan şekilde içeri doğru girdi ve dengeleri değiştirdi biraz."

"Önce süreyi sonra kaliteyi artırmamız lazımdı ikinci yarıda, gelen gol direncimizi de artırdı ama sonraki süreçte Beşiktaş yine geldi. Duran toplardaki sorunu nispeten atlattığımızı düşünüyordum ama bugün tekrar hortladı gibi gözüktü."

"Tekrar maçı çevirdik, Beşiktaş'ın da çevirebilir bir hali yok, oyun her tarafa gidebilir gibi gözükürken, pozisyonların çok da yanlış olmadığı bir durumda garip bir golle maçı kaybetme durumunda kaldık. Tek değil pek çok gerekçe var bugün."

"Şu an çok söyleyecek bir şey yok, anlamı yok. Maç ve durum hakkında söylüyorum. Değiştirmemiz ve değiştirilmesi gereken çok şey var. Takımın genetiği olan iki yıl önceki düzenli oynayan, sahada ne yaptığını bilen pozisyonuna getirmek gerekiyor."

"Şu an ne söylesek bir tarafı boşta kalan, durumu kurtarmaya yönelik şeyler olacak. Doğrusu bu, takımı kendi genetiğine ve düzenli oyuna doğru götürmek lazım."

konusunda: "Hiçbir oyuncu yedek kalmaktan hoşlanmaz, içeride izledim konuşmaları. oynarken de böyleydi, önce de sonra da böyleydi. Oyuncuya bunu sorduğunuzda işin provokasyon tarafı ağır basıyor."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Zirve yarışı nefes kesiyor! İşte güncel puan durumu... Zirve yarışı nefes kesiyor! İşte güncel puan durumu...
Kartal'a yan bakılmıyor! Kartal'a yan bakılmıyor!
3 dakikada 2 direk! İşte o anlar... 3 dakikada 2 direk! İşte o anlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ