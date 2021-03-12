Başakşehir-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 30 haftasının açılış karşılaşmasında lider Beşiktaş Başakşehir'e konuk olacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda.
Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Medipol Başakşehir ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor.
Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta ağırladığı Medipol Başakşehir'i 3-2 yenmişti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. VAR odasında ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
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