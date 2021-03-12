12 Mart 2021, Cuma
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İşte açıklamalarından satır başlıkları;
"Şu anda lider olan bir takıma oynayacağız. Çok güçlü bir form yakaladılar. Maçın belirleyici tarafı Beşiktaş'ta olacak. Beşiktaş'ın gidişatını belirleyeceği bir hafta olacak. Son dönemde oyuncular sahada tutkulu gözüküyor. Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Bugün maçın başlarında bizi sıkıntı yaratmaya çalışacaklar. Biz bu oyuna nasıl karşılık vereceğiz bu soru işareti."
Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi Aykut Kocaman: Maçın belirleyici tarafı Beşiktaş'ta olacak
Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi Aykut Kocaman değerlendirmelerde bulundu. Kocaman, "Şu anda lider olan bir takıma oynayacağız. Çok güçlü bir form yakaladılar. Maçın belirleyici tarafı Beşiktaş'ta olacak" dedi.
Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi Aykut Kocaman değerlendirmelerde bulundu.
İşte açıklamalarından satır başlıkları;
"Şu anda lider olan bir takıma oynayacağız. Çok güçlü bir form yakaladılar. Maçın belirleyici tarafı Beşiktaş'ta olacak. Beşiktaş'ın gidişatını belirleyeceği bir hafta olacak. Son dönemde oyuncular sahada tutkulu gözüküyor. Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Bugün maçın başlarında bizi sıkıntı yaratmaya çalışacaklar. Biz bu oyuna nasıl karşılık vereceğiz bu soru işareti."
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