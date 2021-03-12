12 Mart 2021, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi Aykut Kocaman: Maçın belirleyici tarafı Beşiktaş'ta olacak

Aykut Kocaman: Maçı Beşiktaş'ı belirleyecek
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

Başakşehir- maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kocaman, "Şu anda lider olan bir takıma oynayacağız. Çok güçlü bir form yakaladılar. Maçın belirleyici tarafı Beşiktaş'ta olacak" dedi.

Başakşehir- maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

İşte açıklamalarından satır başlıkları;

"Şu anda lider olan bir takıma oynayacağız. Çok güçlü bir form yakaladılar. Maçın belirleyici tarafı Beşiktaş'ta olacak. Beşiktaş'ın gidişatını belirleyeceği bir hafta olacak. Son dönemde oyuncular sahada tutkulu gözüküyor. Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Bugün maçın başlarında bizi sıkıntı yaratmaya çalışacaklar. Biz bu oyuna nasıl karşılık vereceğiz bu soru işareti."
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