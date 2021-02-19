Trabzonspor maçında Başakşehir'de Deniz Türüç şoku! Sakatlandı ve oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Başakşehir'de sakatlık şoku yaşandı. Zorlu maçın 33. dakikasında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşayan Deniz Türüç, oyuna devam edemedi. Kendisini 2 kez deneyen ve iğne olarak sahaya dönen milli oyuncu, 38. dakikada yerini Gulbrandsen'e bıraktı.

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sakatlıkları sebebiyle Visca, Mahmut, Chadli, Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali, Caiçara, Bolingoli Mete Kaan ve Giuliano'dan yoksun olarak bordo-mavililer karşısında çıkan turuncu-lacivertlilere bir kötü haber de Deniz Türüç'ten geldi. Karşılaşmanın 33. dakikasında girdiği bir ikili mücadele sonrası sakatlanan Türüç, tedavisinin ardından maça devam edebilmek için iğne yaptırdı. Bir süre kendini deneyen tecrübeli oyuncu, ağrıları devam edince kulübeye değişiklik işareti yaptı ve sedye ile kenara gelerek 39. dakikada Gulbrandsen ile yer değiştirdi.

İşte o anlar;



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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