19 Şubat 2021, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Trabzonspor maçında Başakşehir'de Deniz Türüç şoku! Sakatlandı ve oyuna devam edemedi

Deniz Türüç şoku! Bu pozisyonun ardından devam edemedi
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

'in 26. haftasında 'u ağırlayan 'de sakatlık şoku yaşandı. Zorlu maçın 33. dakikasında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşayan , oyuna devam edemedi. Kendisini 2 kez deneyen ve iğne olarak sahaya dönen milli oyuncu, 38. dakikada yerini Gulbrandsen'e bıraktı.

'in 26. haftasında , ile karşı karşıya geldi. Sakatlıkları sebebiyle , , , , , , , Mete Kaan ve 'dan yoksun olarak bordo-mavililer karşısında çıkan turuncu-lacivertlilere bir kötü haber de 'ten geldi. Karşılaşmanın 33. dakikasında girdiği bir ikili mücadele sonrası sakatlanan Türüç, tedavisinin ardından maça devam edebilmek için iğne yaptırdı. Bir süre kendini deneyen tecrübeli oyuncu, ağrıları devam edince kulübeye değişiklik işareti yaptı ve sedye ile kenara gelerek 39. dakikada Gulbrandsen ile yer değiştirdi.

İşte o anlar;


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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