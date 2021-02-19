19 Şubat 2021, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor mağlubiyetiyle beraber kötü gidişat sürüyor

Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

'in 26. haftasında İstanbul'da ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip sahadan 1-0 galip ayrılırken, Başakşehir cephesinde ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

'in 26. hafta mücadelesinde sahasında 'a 1-0 mağlup olan ligde üst üste 5. yenilgisini aldı.

Ligdeki galibiyet özlemi de 8 maça çıkan turuncu-lacivertli ekip 24 puanla 18. sırada kaldı.

Medipol , Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

90+5. DAKİKADA RAFAEL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu karşılaşmanın 90+5. dakikasında kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

İlk sarı kartını 90. dakikada gören , 90+5. dakikada 'ya yaptığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Saha kenarına çok sinirli gelen Rafael, onu sakinleştirmeye çalışan Trabzonspor Teknik Direktörü 'nın da elini sıkmadı.

Trabzonspor maçında Başakşehir'de Deniz Türüç şoku! Sakatlandı ve oyuna devam edemedi

DENİZ TÜRÜÇ SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki önemli isimlerinden , ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlanan ve yerde kalan Deniz, tedavisi için saha kenarına geldi. Yapılan iğnenin ardından oyuna bir kez daha giren Deniz, 39. dakikada bir kez daha kendini yere bıraktı. Sedyeyle saha kenarına alınan Deniz'in yerine 39. dakikada oyuna dahil oldu.

Turuncu-laciverli ekipte ilk yarını son dakikalarında sekerek oyuna devam eden de ikinci yarının başında yerini 'ya bıraktı.

CRIVELLI SINIRA GELDİ

Medipol Başakşehir'in Fransız oyuncusu , bu sezon ligdeki üçüncü sarı kartını Trabzonspor mücadelesinde gördü.

Sarı kart ceza sınırına gelen Crivelli, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

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