Medipol Başakşehir'de Trabzonspor mağlubiyetiyle beraber kötü gidişat sürüyor

Süper Lig'in 26. haftasında İstanbul'da Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip sahadan 1-0 galip ayrılırken, Başakşehir cephesinde ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ligde üst üste 5. yenilgisini aldı.

Ligdeki galibiyet özlemi de 8 maça çıkan turuncu-lacivertli ekip 24 puanla 18. sırada kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

90+5. DAKİKADA RAFAEL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Rafel karşılaşmanın 90+5. dakikasında kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

İlk sarı kartını 90. dakikada gören Rafael, 90+5. dakikada Yusuf Sarı'ya yaptığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Saha kenarına çok sinirli gelen Rafael, onu sakinleştirmeye çalışan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da elini sıkmadı.

DENİZ TÜRÜÇ SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki önemli isimlerinden Deniz Türüç, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Vitor Hugo ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlanan ve yerde kalan Deniz, tedavisi için saha kenarına geldi. Yapılan iğnenin ardından oyuna bir kez daha giren Deniz, 39. dakikada bir kez daha kendini yere bıraktı. Sedyeyle saha kenarına alınan Deniz'in yerine 39. dakikada Gulbrandsen oyuna dahil oldu.

Turuncu-laciverli ekipte ilk yarını son dakikalarında sekerek oyuna devam eden Junior Fernandes de ikinci yarının başında yerini Demba Ba'ya bıraktı.

CRIVELLI SINIRA GELDİ

Medipol Başakşehir'in Fransız oyuncusu Enzo Crivelli, bu sezon ligdeki üçüncü sarı kartını Trabzonspor mücadelesinde gördü.

Sarı kart ceza sınırına gelen Crivelli, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

DİĞER

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ