14 Şubat 2021, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Aykut Kocaman Göztepe-Başakşehir maçı sonrası konuştu! "En büyük problemimiz..."

Aykut Kocaman maç sonunda konuştu! En büyük problemimiz...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. haftasında deplasmanda 'ye 2-1 mağlup olan 'de teknik direktör açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Bizim en büyük problemimiz ilk yarıda özellikle neredeyse temas etmeden oynama gayreti aslında gafleti içinde olmamızdı." dedi.

Teknik Direktörü , 'de 2-1 mağlup oldukları maçta 'nin maçı hak ettiğini söyledi. Kocaman, Göztepe'nin kazandığı penaltı için "Ucuz bir penaltı oldu" yorumunu yaptı. 'in küme düşme hattını gerilemesi üzerine "Başakşehir takımı gerçeklerle yüzleşmek zorunda" dedi.

İşte Kocaman'ın açıklamalarının satır başları;

Aykut Kocaman, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. İki takımında galibiyete ihtiyacı olan bir karşılaşma olduğunu belirten Kocaman, Göztepe deplasmanından alabilecekleri en kötü 1 puanın kendilerini yavaş yavaş puan toplayan ve üst sıralara doğru tırmanmaya teşvik edebileceğini söyledi. Kocaman, "Maçın sonunda davranış biçimlerine bakıldığı zaman gerçek anlamda bunu isteyen ve hak eden takım Göztepe oldu. Buna uygun davranış sergilediler. Biz ilk yarıda özellikle, maçı kaybettiğimiz dönem ilk yarıydı. Son derece kritik bir maç olmasına rağmen bir türlü oyunun içine gerçekten yüksek şiddette enerjiyle katılamadık. Göztepeli oyuncular hemen hemen her pozisyonda bizden bir adım öndeydiler. Dolayısıyla bu oyunun en başlıca etkeni önce yüksek şiddetli enerji üretmektir, o zaman kendi organizasyonunuzu sahaya yansıtıyorsunuz. Bizim en büyük problemimiz ilk yarıda özellikle neredeyse temas etmeden oynama gayreti aslında gafleti içinde olmamızdı. Diğer taraftan Göztepe kendi durumlarına uygun şekilde yüksek enerjiyle bir oyun ortaya koydu" dedi.
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