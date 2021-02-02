02 Şubat 2021, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Muslera maçın en iyisiydi

Kocaman'dan G.Saraylı yıldıza övgü! Maçın en iyisiydi
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

'in 23. haftasında , deplasmanda 'a 3-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kocaman, "'nın maçın en iyisi olduğunu söylemek maçı anlatan durumlardan biri." ifadelerini kullandı.

'in 23. haftasında , 'a 3-0 kaybetti. Mücadelenin ardından teknik direktör açıklamalarda bulundu.

İşte Kocaman'ın o sözleri:

"Seyirci olmadan, dışarıdan gelen rahatsız edici sesler bence hiç hoş değil.

Salgın pek çok şeyi değiştirdi. Benim de dışarıda kalmam da önemli etkenlerden biriydi. Statta taraftar olmadığı için futbolu futbol yapan o coşkulu hal olmuyor.

Seyirci olmayınca tatsız sesler var, onlar çok duyuluyor. Daha da bugün batıcıydı.

Buradan 3 puanla dönecek yeteri kadar pozisyonu ürettik. Maçın skoru 3-0 olunca bir şeyler söylemek çok da kolay olmuyor. 'nın maçın en iyisi olduğunu söylemek maçı anlatan durumlardan biri.

Onyekuru'nun ayağına tüy düşünce penaltı. Öbür taraftan Donk, Demba Ba'yı itiyor penaltı değil. Kriter ne? Anlamak zor."

Aykut Kocaman maç sonunda konuştu!

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