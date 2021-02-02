Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Muslera maçın en iyisiydi

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Muslera'nın maçın en iyisi olduğunu söylemek maçı anlatan durumlardan biri." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Mücadelenin ardından teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

İşte Kocaman'ın o sözleri:

"Seyirci olmadan, dışarıdan gelen rahatsız edici sesler bence hiç hoş değil.

Salgın pek çok şeyi değiştirdi. Benim de dışarıda kalmam da önemli etkenlerden biriydi. Statta taraftar olmadığı için futbolu futbol yapan o coşkulu hal olmuyor.

Seyirci olmayınca tatsız sesler var, onlar çok duyuluyor. Daha da bugün batıcıydı.

Buradan 3 puanla dönecek yeteri kadar pozisyonu ürettik. Maçın skoru 3-0 olunca bir şeyler söylemek çok da kolay olmuyor. Muslera'nın maçın en iyisi olduğunu söylemek maçı anlatan durumlardan biri.

Onyekuru'nun ayağına tüy düşünce penaltı. Öbür taraftan Donk, Demba Ba'yı itiyor penaltı değil. Kriter ne? Anlamak zor."

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