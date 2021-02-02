02 Şubat 2021, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Galatasaray maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Başakşehir penaltı bekledi! İşte o pozisyon
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, 'i konuk etti. Mücadelenin 76. dakikasında turuncu-lacivertliler, 'un 'ya yaptığı müdahale sonrasında penaltı bekledi. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 23. haftasında , deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Karşılaşmanın 76. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Sarı kırmızılı futbolcu ile Başakşehirli 'nın girdiği pozisyon sonrası turuncu lacivertliler penaltı bekledi.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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