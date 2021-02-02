02 Şubat 2021, Salı
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Başakşehir Galatasaray maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. Mücadelenin 76. dakikasında turuncu-lacivertliler, Donk'un Demba Ba'ya yaptığı müdahale sonrasında penaltı bekledi. İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Karşılaşmanın 76. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Sarı kırmızılı futbolcu Donk ile Başakşehirli Demba Ba'nın girdiği pozisyon sonrası turuncu lacivertliler penaltı bekledi.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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