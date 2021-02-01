01 Şubat 2021, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Tolga Ciğerci Başakşehir ile imzaladı

Tolga Ciğerci Başakşehir ile imzaladı
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.02.2021

ile sözleşmesini fesheden , ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Spor Kulübüyle sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan milli futbolcu 'yi opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.

Tolga için düzenlenen imza töreninde asbaşkanlar ve ile Üst Yönetici (CEO) 'ün yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Milli futbolcu Tolga Ciğerci'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'de haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Tolga Ciğerci resmen açıklandı! Tolga Ciğerci resmen açıklandı!
Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'de
Resmen açıklandı! Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi Resmen açıklandı! Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör