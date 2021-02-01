Son dakika transfer haberi: Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'de

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yeni Malatyaspor forması giyen Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattı.

Başakşehir, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Youssouf Ndayishimiye'yi renklerine bağladı. Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kulübümüz, Yeni Malatyaspor'da oynayan başarılı futbolcu Youssouf Ndayishimiye'yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Burundi Milli takımının futbolcusu Youssouf Ndayishimiye'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."





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