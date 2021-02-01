Son dakika: Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman ile sözleşme imzalandı!
Medipol Başakşehir'de Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Aykut Kocaman getirildi. Deneyimli antrenör ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir resmi sitesinden yaptığı açıklamada yeni teknik direktörü Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Başkan Göksel Gümüşdağ'ın katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, şampiyon Başakşehir ailesinin bir parçası olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.
"BAŞARIYA ODAKLI BİR TEKNİK ADAM"
Aykut Kocaman'ın Türkiye'nin en değerli teknik direktörlerinden biri olduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, "Tecrübesi ve birikimiyle Başakşehir ailesine çok katkısı olacağına inanıyorum. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde kupa kazanmaya alışkın, başarı odaklı bir teknik adam. Kurulduğu günden bu yana bilimsel çalışmalara önem veren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile, yapay zeka ve teknolojiyi futbolla buluşturan Avrupa'daki sayılı teknik direktörlerden biri olan Aykut Kocaman'ın buluşmasının Türk futboluna değer katacağı düşüncesindeyim.
Ligdeki sıralamamız ve takımımızdaki sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemde görevi devraldı. Şu anda kadromuzda yer alan 10 futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Şanssız bir dönemden geçiyoruz ancak el birliğiyle yeniden ligde üst sıralara çıkarak kulübümüzü hak ettiği noktalara taşıyacağız. Bu hedefle elini taşın altına koyan Aykut Kocaman'a bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyorum."
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