01 Şubat 2021, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Tolga Ciğerci'nin lisansını çıkardı

Tolga Ciğerci resmen açıklandı! İşte yeni takımı
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.02.2021

Son dakika transfer haberleri... ile sözleşmesini fesheden , ile sözleşme imzaladı.

ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden 'nin yeni takımı belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Medipol 'e transfer oldu. Turuncu-lacivertliler yıldız futbolcunun linsansını çıkardı.




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'de
Resmen açıklandı! Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi Resmen açıklandı! Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi
Başakşehir'den Boupendza teklifi! Bonservis + 2 oyuncu Başakşehir'den Boupendza teklifi! Bonservis + 2 oyuncu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör