31 Ocak 2021, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den Boupendza teklifi! Bonservis + 2 oyuncu

Başakşehir'den Boupendza teklifi! Bonservis + 2 oyuncu
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

Devre arası transfer döneminin bitmesine az bir süre kala, Medipol çalışmalarına hız verdi. Turuncu-lacivertli kulüp, ile gol krallığına oynayan Aaron Boupendza için 6 milyon euro + 2 oyuncu önerdi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine günler kala cephesinden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Turuncu-lacivertliler, bugün 5-1 yenildikleri 'un golcü oyuncusu Boupendza'ya talip oldu.

Ligde 19 maçta 15 gole ulaşan başarılı oyuncu için müsabakanın ardından Hataysporlu yetkililere sözlü teklifte bulunan Başakşehir yönetimi, 6 milyon Euro+2 oyuncu verdi.

Ancak Hatayspor, Gabonlu futbolcu için 10 milyon Euro talep etti. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

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