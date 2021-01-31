31 Ocak 2021, Pazar
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Başakşehir'den Boupendza teklifi! Bonservis + 2 oyuncu
Devre arası transfer döneminin bitmesine az bir süre kala, Medipol Başakşehir çalışmalarına hız verdi. Turuncu-lacivertli kulüp, Hatayspor ile gol krallığına oynayan Aaron Boupendza için 6 milyon euro + 2 oyuncu önerdi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine günler kala Başakşehir cephesinden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Turuncu-lacivertliler, bugün 5-1 yenildikleri Hatayspor'un golcü oyuncusu Boupendza'ya talip oldu.
Ligde 19 maçta 15 gole ulaşan başarılı oyuncu için müsabakanın ardından Hataysporlu yetkililere sözlü teklifte bulunan Başakşehir yönetimi, 6 milyon Euro+2 oyuncu verdi.
Ancak Hatayspor, Gabonlu futbolcu için 10 milyon Euro talep etti. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
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