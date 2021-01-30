Başakşehir Aykut Kocaman ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Okan Buruk'un ardından yerine gelecek teknik direktör belli oldu. Turuncu-lacivertliler Aykut Kocaman ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu. Okan Buruk ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcı Aykut Kocaman ile anlaştığını duyurdu.



Başakşehir'in resmi hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.



HATAYSPOR MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ!

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor'u konuk ettiği maçı tribünden takip etti.







Kariyerinde İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe kulüplerini çalıştıran Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüp ile 1 lig şampiyonluğu, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. 55 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmadı.

Süper Lig'de teknik direktör olarak 485 maça çıkan Aykut Kocaman, 204 galibiyet, 133 beraberlik ve 148 mağlubiyet ile maç başına 1.54 puan ortalaması yakaladı.



KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME



Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır. pic.twitter.com/ZSQAZG6M4f — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 30, 2021

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