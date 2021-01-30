30 Ocak 2021, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Aykut Kocaman ile anlaştı

Başakşehir'de yeni teknik direktör belli oldu!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

ekiplerinden 'de 'un ardından yerine gelecek teknik direktör belli oldu. Turuncu-lacivertliler ile prensipte anlaştığını açıkladı.

ekiplerinden 'in yeni teknik direktörü belli oldu. ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcı ile anlaştığını duyurdu.

Başakşehir'in resmi hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

HATAYSPOR MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ!
Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor'u konuk ettiği maçı tribünden takip etti.



Kariyerinde İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe kulüplerini çalıştıran Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüp ile 1 lig şampiyonluğu, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. 55 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmadı.

Süper Lig'de teknik direktör olarak 485 maça çıkan Aykut Kocaman, 204 galibiyet, 133 beraberlik ve 148 mağlubiyet ile maç başına 1.54 puan ortalaması yakaladı.

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