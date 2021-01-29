Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci sözleri! "Tekrar görüşeceğiz"
İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından turuncu-lacivertlilerin başkanı Gümüşdağ açıklamalarda bulunurken, "Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık, en yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.
Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri İrfan Can Kahveci görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmenin tamamlandığını aktaran Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.
"GALATASARAY YENİ BİR TEKLİF YAPMADI"
Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" diyerek sözlerini noktaladı.
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