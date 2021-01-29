29 Ocak 2021, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci sözleri! "Tekrar görüşeceğiz"

Gümüşdağ'dan İrfan Can sözleri! Tekrar görüşeceğiz
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

'nin transferi konusunda Başkanı ve sportif direktör , Başkanı ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından turuncu-lacivertlilerin başkanı Gümüşdağ açıklamalarda bulunurken, "Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık, en yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.

Medipol FK Başkanı , ile gerçekleştirdikleri görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmenin tamamlandığını aktaran Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.

"GALATASARAY YENİ BİR TEKLİF YAPMADI"

Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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