Ömer Ali Şahiner 8 günde 2. kez Trabzonspor'a rakip oldu!

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor ile oynanan Süper Kupa Finali'nde ilk 11'de sahaya çıktı. 29 yaşındaki oyuncu, böylelikle 2 takım formasıyla 8 gün içinde 2. kez Fırtına'ya rakip oldu.

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Ömer Ali Şahiner, TFF Süper Kupa müsabakasında oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. Bu müsabakayla deneyimli futbolcu, iki farklı takım ile 8 gün arayla Trabzonspor'a ikinci kez rakip olmuş oldu. Ömer Ali, eski takımı Konyaspor ile Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak'ta Trabzonspor karşısında forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 8 gün aranın ardından yeni takımı Başakşehir ile de Süper Kupa maçında ikinci kez bordo-mavililer karşısında görev aldı.

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