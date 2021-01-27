27 Ocak 2021, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Ömer Ali Şahiner 8 günde 2. kez Trabzonspor'a rakip oldu!

Ömer Ali Fırtına'ya 8 günde 2. kez rakip oldu!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

Medipol 'in yeni transferi , ile oynanan Finali'nde ilk 11'de sahaya çıktı. 29 yaşındaki oyuncu, böylelikle 2 takım formasıyla 8 gün içinde 2. kez Fırtına'ya rakip oldu.

Medipol 'in yeni transferi , TFF müsabakasında oynadıkları karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. Bu müsabakayla deneyimli futbolcu, iki farklı takım ile 8 gün arayla Trabzonspor'a ikinci kez rakip olmuş oldu. Ömer Ali, eski takımı Konyaspor ile Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak'ta Trabzonspor karşısında forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 8 gün aranın ardından yeni takımı Başakşehir ile de Süper Kupa maçında ikinci kez bordo-mavililer karşısında görev aldı.

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