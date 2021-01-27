27 Ocak 2021, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Epureanu Başakşehir - Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü!

Dev finalde kırmızı kart çıktı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

Son dakika haberi: Medipol Başakşehirli futbolcu , maçında ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

finalinde ile , 'nda karşılaştı. Turuncu-lacivertlilerin Moldovalı stoperi , mücadelenin 73. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir 10 kişi! 10 kişi!

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