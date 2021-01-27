Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalinde taraftarlar yerini aldı

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Kupa Final maçında taraftarlar tribünde yerini aldı. İki takımı da destekleyen 80 kişi, maçı takip etti.

Süper Kupa'da oynanan Medipol Başakşehir - Trabzonspor mücadelesinde iki takım taraftarı davetli olarak tribünlere geldi. Salgın kuralları dolayısıyla iki takımı destekleyen 80 kişilik taraftar tribünde yerini alırken, müsabakayı protokol tribününde de yaklaşık 200 kişi takip etti.

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