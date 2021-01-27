27 Ocak 2021, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalinde taraftarlar yerini aldı

Süper Kupa'da taraftarlar yerini aldı
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

ile arasında oynanan Final maçında taraftarlar tribünde yerini aldı. İki takımı da destekleyen 80 kişi, maçı takip etti.

'da oynanan - mücadelesinde iki takım taraftarı davetli olarak tribünlere geldi. Salgın kuralları dolayısıyla iki takımı destekleyen 80 kişilik taraftar tribünde yerini alırken, müsabakayı protokol tribününde de yaklaşık 200 kişi takip etti.

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