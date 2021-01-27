27 Ocak 2021, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Trabzonspor karşısında eşitliği yakaladı!

İşte Başakşehir'in penaltı kazandığı pozisyon! Bu golle skora denge geldi
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

Medipol ile arasında oynanan maçında, 'in şutu Edgar'dan geri döndü. VAR hakemi 'in uyarısıyla hakem pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Turuncu-lacivertlilerde , 58. dakikada penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi.

Medipol ile arasında oynanan maçında, mücadelenin 58. dakikasında tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.

'in şutu Edgar'dan geri döndü. VAR hakemi 'in uyarısıyla hakem pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Turuncu-lacivertlilerde , 58. dakikada penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi.

GOL | Başakşehir 1-1 Trabzonspor

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