28 Ocak 2021, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahvesi açıklaması! "Fenerbahçe..."

Resmi İrfan Can açıklaması! F.Bahçe görüşme talep etti
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

maçında , 'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. İrfan Can Kahveci'nin transferine de değinen Gümüşdağ, " görüşme talep etti" ifadelerini kullandı.

maçının ardından Başkanı Göksel Gümüşdağ, ve 'nin transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları:

"İrfan Can'a şu an yurt dışından da bir teklif var ama bir yandan, Galatasaray'la görüşme yaptık ve birbirimize teklifleri ilettik. Fenerbahçe'nin de görüşme talebi oldu. Onlara da randevu verip, görüşme yapacağız.

İşin parasal kısmı var, oyuncu takası teklifinde bulundular. Bizim oldukça geniş bir portföyümüz var. Olabilir de, olmayabilir de."

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