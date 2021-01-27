Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahvesi açıklaması! "Fenerbahçe..."
TFF Süper Kupa Final maçında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. İrfan Can Kahveci'nin transferine de değinen Gümüşdağ, "Fenerbahçe görüşme talep etti" ifadelerini kullandı.
TFF Süper Kupa Final maçının ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları:
"İrfan Can'a şu an yurt dışından da bir teklif var ama bir yandan, Galatasaray'la görüşme yaptık ve birbirimize teklifleri ilettik. Fenerbahçe'nin de görüşme talebi oldu. Onlara da randevu verip, görüşme yapacağız.
İşin parasal kısmı var, oyuncu takası teklifinde bulundular. Bizim oldukça geniş bir portföyümüz var. Olabilir de, olmayabilir de."
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