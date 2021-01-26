26 Ocak 2021, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Ömer Ali Şahiner Başakşehir'de!

Ömer Ali Başakşehir'de!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

ekiplerinden , 'dan ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

, 'da oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Duarte ve Junior Fernandes'in ardından Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i de kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar Konyaspor'da oynayan ve kaptanlığını yapan Ömer Ali Şahiner'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Konyaspor'da oynayan başarılı futbolcu Ömer Ali Şahiner'i 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı kanat oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Uzun yıllar Konyaspor'da oynayan ve kaptanlığını yapan Ömer Ali Şahiner'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
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