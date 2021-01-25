25 Ocak 2021, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci sakatlandı!

Başakşehir'e İrfan Can'dan kötü haber!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

Transfer döneminde adı ve ile geçen Medipol 'in yıldız oyuncusu sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncunun arka üst adalesinde yırtık tespit edildi.

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte adı ve ile anılan, teknik direktör Fatih Terim'in de "istiyorum" dediği Medipol 'in yıldız oyuncusu sakatlandı.

25 yaşındaki oyuncuda arka üst adalesinde yırtık tespit edilirken, İrfan Can'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

F.Bahçe mi, G.Saray mı? İrfan Can'ın gitmek istediği takımı açıkladı haberin devamı

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