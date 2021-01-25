Başakşehir'de İrfan Can Kahveci sakatlandı!

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile geçen Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncunun arka üst adalesinde yırtık tespit edildi.

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan, teknik direktör Fatih Terim'in de "istiyorum" dediği Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci sakatlandı.

25 yaşındaki oyuncuda arka üst adalesinde yırtık tespit edilirken, İrfan Can'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

DİĞER

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ