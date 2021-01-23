23 Ocak 2021, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Junior Fernandes Medipol Başakşehir için İstanbul'a geldi!

Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu sağlık kontrolünden geçmek üzere 'a geldi. İşte detaylar...

'in son şampiyonu , flaş bir transfere imza atıyor. Şilili kanat oyuncusu , turuncu lacivertliler için sağlık kontrolünden geçiyor.

Fernandes, ülkemizde daha önce formasını da terletmişti.

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