19 Ocak 2021, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk: Kalitemizi ortaya koyamadık

Kalitemizi ortaya koyamadık
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.01.2021

Hes Kablo mağlubiyetinin ardından konuşan Teknik Direktörü , "Kalitemizi ortaya koyamadık. Kayserispor da büyük bir mücadele ortaya koydu, hak ettikleri galibiyeti aldılar" dedi.

'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktörü , "Bu maçları bu sene çok fazla yaşadık. Özellikle maçın başında topa sahip olduğumuz, pozisyon üretmeye çalışırken kaptırdığımız toplar. İlk golde ayağımızdaki topu rakibe verdik, ikinci gol de aynı şekilde. Belki birinci devre çok pozisyon vermedik ama ilk devre gol aradığımız dönemde rakibe geçiş şansları verdik. Oyun olarak tam olarak istediğimiz yapamadık. Belki maç istatistikleri bizim açımızdan iyi gözükse de sadece 1 tane isabetli şut atmışız. Kalitemizi ortaya koyamadık. Kayserispor da büyük bir mücadele ortaya koydu, hak ettikleri galibiyeti aldılar. Kayserispor'u tebrik etmek istiyorum. Bizden daha çok istediler. Rakibimizin daha dirençli olduğunu gördük. Kendi kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor, koyamazsak bu tür sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Bugün iyi işler yapmadık. Beni en ok üzen de bu. Tabi ki maç kazanılır, kaybedilir ama kötülerin çok olduğu maçlar daha üzücü oluyor. Tekrar toparlanıp işleri düzeltmeye çalışacağız" diye konuştu.

Başakşehir ağır yaralı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehir ağır yaralı! Başakşehir ağır yaralı!
Kayserispor-Başakşehir | CANLI Kayserispor-Başakşehir | CANLI
Kayserispor ile Başakşehir 23. randevuda! Kayserispor ile Başakşehir 23. randevuda!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör