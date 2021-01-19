Kayserispor ile Başakşehir 23. kez karşı karşıya!
Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Böylelikle iki takım lig tarihinde 23. kez karşılaşmış olacak. İşte detaylar...
Süper Lig'in 20.hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile Medipol Başakşehir Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak. Bugüne kadar Süper Lig'de 22 kez karşılaşan iki ekip, bir kez daha 3 puan mücadelesi verecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta 5 kez de Hes Kablo Kayserispor kazanırken 12 kez Medipol Başakşehir kazandı. 5 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Kayserispor 17 gol atarken Medipol Başakşehir ise 29 gol kaydetti. Geçen sezon hem Kayseri'de hem de İstanbul'da oynanan iki müsabakayı da Başakşehir kazanmıştı.
Hes Kablo Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında arasındaki Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4
2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1
2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0
2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0
2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0
2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2
2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2
2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2
2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0
2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2
2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1
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