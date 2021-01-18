Medipol Başakşehir'de Kerim Frei'nin sözleşmesi feshedildi!

Medipol Başakşehir 27 yaşındaki oyuncusu Kerim Frei'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İşte o açıklama:

"2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Ayrılığın ardından Kerim Frei, Hollanda ekibi FC Emmen'e transfer oldu.





👋 TEŞEKKÜRLER KERİM FREİ



2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/wydrxfsqz4 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 18, 2021

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