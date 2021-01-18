18 Ocak 2021, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Kerim Frei'nin sözleşmesi feshedildi!

Başakşehir'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

ekiplerinden , ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

27 yaşındaki oyuncusu 'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İşte o açıklama:

"2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Ayrılığın ardından Kerim Frei, Hollanda ekibi FC Emmen'e transfer oldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Buruk’tan hakemlere tepki! Tertemiz golü yediniz bravo size Buruk’tan hakemlere tepki! "Tertemiz golü yediniz bravo size"
Başakşehir evinde Sivas'a takıldı! Başakşehir evinde Sivas'a takıldı!
Başakşehir - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör