18 Ocak 2021, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Kayseri'de

Başakşehir Kayseri'ye gitti
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

Süper Lig'in 20. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak , maç için şehre gitti.

Turuncu-lacivertli takım, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla 'ye hareket etti.

Kafilede sakatlıkları bulunan Nacer Chadli, Junior Caiçara ve Boligoli yer almadı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılamayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Başakşehir'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi haberin devamı

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