13 Ocak 2021, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Martin Skrtel'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Başakşehir'de sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 Giriş Tarihi: 13.01.2021

ekiplerinden , Slovak stoper 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüp, ayrılığı TFF'ye bildirdi. | Son dakika transfer haberleri

, 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

36 yaşındaki Slovak stoper, 'de oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

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