İrfan Can Kahveci Başakşehir'den ayrılacak mı? Okan Buruk'tan açıklama geldi

"Tabii ki oyuncu grubumdan çok mutluyum. İnsan olarak da çok sevdiğim oyuncular. Onların transferde adı geçmesi, sadece bu transfer döneminde değil her transfer döneminde adı geçiyor ama onlar işlerini yapıyor. Muhatap olacaklar yönetim kurulumuz ve başkanımız. Biz teknik adam olarak oyuncularla ilgili isteklerimizi her zaman belirtiyoruz. Önemli olan kulüplerin menfaatleri. Şu ana kadar bu anlamda net bir şey olmadığını başkanımızın söylemlerinden duyuyoruz. Her türlü verilecek karara teknik adam olarak saygı duyuyoruz. Bu oyuncuyu istiyorum, kalırsa iyi olur yönünde tavsiyemizi söylüyoruz. Son kararı verecek başkanımız ve yönetim kurulumuz. Şu anda oyuncularımıza gelen teklifler onları olumsuz etkilemiyor, işlerini profesyonelce yapıyorlar. Burada olmaktan mutlular."