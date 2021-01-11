11 Ocak 2021, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Kerim Frei ile yollar ayrılıyor!

Başakşehir'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 Giriş Tarihi: 11.01.2021

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla deviren Medipol 'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Turuncu-lacivertliler takıma katılacak oyuncular üzerinde yoğun mesai harcarken bazı isimlerle de yollar ayrılacak. Takımdan ilk giden isim ise Kerim Frei olacak. Yıldız futbolcunun yeni durağının olacağı iddia edildi.

'de forması giydikten sonra 2017-2018 sezonunda 'in yolunu tutan Kerim Frei takımdan ayrılma kararı aldı.

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ligde yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıkıp toplamda 7 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, ayrılık için kulüpten de izin aldı. Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'un da transferini istediği fakat oyuncu tarafından olumsuz cevap aldığı öğrenildi.

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YENİ ADRESİ MLS

Kerim'in kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği öğrenilirken yeni adresinin Amerika olması bekleniyor. Bu ülkede talipleri olan Frei, transfer tekliflerini değerlendiriyor.

İngiltere'de , gibi takımlarda forma giydikten sonra Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla ayak basan Kerim Frei, daha sonra 2017-2018 sezonunda Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

Başakşehir'de Kahveci, Visca gibi isimlerin de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. ()

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