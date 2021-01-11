Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla deviren Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Turuncu-lacivertliler takıma katılacak oyuncular üzerinde yoğun mesai harcarken bazı isimlerle de yollar ayrılacak. Takımdan ilk giden isim ise Kerim Frei olacak. Yıldız futbolcunun yeni durağının MLS olacağı iddia edildi.

Türkiye'de Beşiktaş forması giydikten sonra 2017-2018 sezonunda Başakşehir'in yolunu tutan Kerim Frei takımdan ayrılma kararı aldı.

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ligde yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıkıp toplamda 7 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, ayrılık için kulüpten de izin aldı. Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'un da transferini istediği fakat oyuncu tarafından olumsuz cevap aldığı öğrenildi.

YENİ ADRESİ MLS

Kerim'in kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği öğrenilirken yeni adresinin Amerika MLS olması bekleniyor. Bu ülkede talipleri olan Frei, transfer tekliflerini değerlendiriyor.

İngiltere'de Fulham, Cardiff City gibi takımlarda forma giydikten sonra Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla ayak basan Kerim Frei, daha sonra 2017-2018 sezonunda Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, Visca gibi isimlerin de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. (Hürriyet)

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