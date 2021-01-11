11 Ocak 2021, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Leonardo Duarte transferini açıkladı

Başakşehir yeni transferi bu videoyla duyurdu!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

ekiplerinden , 'ın 24 yaşındaki stoperi 'yi satın alma opsiyonluyla 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, AC forması giyen Brezilyalı futbolcu 'yi satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiraladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız , ve CEO'muz yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 2 numaralı formayı giyecek. Leonardo Duarte'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.


Başakşehir yeni transferi bu videoyla duyurdu yeni transferi bu videoyla duyurdu

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