10 Ocak 2021, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci yanıtı! "Fatih hoca..."

Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nün 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik hocası Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci ile ilgili söylemlerine flaş bir yanıt verdi. İşte o ifadeler...

Son dakika Galatasaray GS haberi: Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci yanıtı! Fatih hoca...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

, MKE karşısında ve 'nın golleriyle 3 puana uzandı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla üst üste ikinci maçından galibiyetle ayrılarak moral buldu.

Son dakika Galatasaray GS haberi: Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci yanıtı! Fatih hoca...

Karşılaşmanın ardından Teknik Direktörü önemli açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren 47 yaşındaki çalıştırıcı, Teknik Direktörü 'e transfer cevabı verdi.

Son dakika Galatasaray GS haberi: Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci yanıtı! Fatih hoca...

Terim, maçının ardından yaptığı açıklamada, bonservisi 'de bulunan ve 'nin transferini istediğini ifade etmişti ve bu sözler büyük yankı uyandırmıştı.

İşte Buruk'un maç sonu açıklamaları...

Son dakika Galatasaray GS haberi: Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci yanıtı! Fatih hoca...

Okan Buruk: Bölüm bölüm iyi işler yaptık. Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk. İlk yarının büyük bölümünde daha iyi işler yaptık. Maçın şu zorluğu vardı, zor bir deplasman, çok koşan, çok mücadele eden, kendi oyununu rakiplerine oynatmaya çalışan bir takım. Takımın üzerinde kazanalım psikolojisi de var.

Son dakika Galatasaray GS haberi: Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci yanıtı! Fatih hoca...

Geçen hafta da böyleydi, bunu bazen kıramıyoruz. Dediğim gibi çok pozisyon vermedik ama daha iyi işler yapabilirdik. takımını da kutluyorum. Özellikle iç sahada iyiler. Deplasmanda kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Son dakika Galatasaray GS haberi: Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci yanıtı! Fatih hoca...

"FATİH HOCA'YI DA ANLIYORUM..."
'in ''yi istiyorum' açıklamalarına da değinen Buruk, "'nın açıklamalarını dinledim. Onu da anlıyorum, bir değişim istiyor, mutlu olmadığı oyuncular var. Bunu bütün hocalar zaman zaman istiyor. Biz de kendi takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. 'ın ve belki birçok takımın talebi var" diye konuştu.

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