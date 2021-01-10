Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci yanıtı! "Fatih hoca..."

"FATİH HOCA'YI DA ANLIYORUM..."

Fatih Terim'in 'İrfan Can Kahveci'yi istiyorum' açıklamalarına da değinen Buruk, "Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinledim. Onu da anlıyorum, bir değişim istiyor, mutlu olmadığı oyuncular var. Bunu bütün hocalar zaman zaman istiyor. Biz de kendi takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın ve belki birçok takımın talebi var" diye konuştu.

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