10 Ocak 2021, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Leo Duarte Medipol Başakşehir'de!

Leo Duarte Süper Lig'de!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

'in sezonu kapatmasının ardından stoper mevkisi için çalışmalarını sürdüren , Milan'ın defans oyuncusu ile kiralık olarak anlaşma sağladı. | Son dakika transfer haberleri

'in sezonu kapatmasının ardından stoper arayışına giren , Milan'ın 24 yaşındaki defans oyuncusu 'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Başarılı futbolcu, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen , ilk transferini yaptı. Skrtel'in sezonu kapatmasıyla birlikte oradaki boşluğu yeni bir isimle doldurmak isteyen turuncu-lacivertliler, Milan'ın Brezilyalı savunmacısı Duarte'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçen yıl İtalyan temsilcisinin renklerine bağladığı ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı veremeyen 24 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli ekip ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Duarte, sağlık kontrollerinden geçecek ve herhangi bir problem çıkmaması halinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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