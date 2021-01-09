Medipol Başakşehir'den imalı paylaşım! Galatasaray...

Son dakika haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından Başakşehirli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Edin Visca ile ilgili transfer açıklamasında bulunmuştu. Turuncu lacivertliler ise bu sözlere sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. İşte o paylaşım...

Son dakika haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından Başakşehirli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Edin Visca ile ilgili transfer açıklamasında bulunmuştu.

Fatih Terim'in bu açıklamasının ardından Başakşehir'den flaş bir paylaşım geldi. Kahve fincanlarının olduğu bir görsel paylaşan turuncu-lacivertliler, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır." paylaşımını yaparak Galatasaray'a göndermede bulundu.

İşte o paylaşım:

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