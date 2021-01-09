09 Ocak 2021, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'den imalı paylaşım! Galatasaray...

Başakşehir'den imalı paylaşım! Galatasaray...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

Son dakika haberi: Teknik Direktörü , maçının ardından Başakşehirli futbolcular ve ile ilgili transfer açıklamasında bulunmuştu. Turuncu lacivertliler ise bu sözlere sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. İşte o paylaşım...

Son dakika haberi: Teknik Direktörü , maçının ardından Başakşehirli futbolcular ve ile ilgili transfer açıklamasında bulunmuştu.

Fatih Terim'in bu açıklamasının ardından 'den flaş bir paylaşım geldi. Kahve fincanlarının olduğu bir görsel paylaşan turuncu-lacivertliler, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır." paylaşımını yaparak Galatasaray'a göndermede bulundu.

İşte o paylaşım:

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