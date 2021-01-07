07 Ocak 2021, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

İrfan Can Kahveci kimdir? İrfan Can Kahveci kaç yaşında? İrfan Can Kahveci kariyeri

İrfan Can Kahveci kimdir? İrfan Can Kahveci kaç yaşında? İrfan Can Kahveci kariyeri
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

'de ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından durumu en çok merak edilen futbolculardan biri 'in yıldız futbolcusu oldu. ve ile birlikte 'nın birçok kulübünün ilgilendiği milli oyuncunun son olarak takas karşılığı sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı öne sürüldü. İşte İrfan Can Kahveci'nin kariyerine ilişkin tüm bilgiler...

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde eden 'de elde edilen başarının en önemli mimarlarından biri olmuştu. Yıldız futbolcu, bu sezon 'nde turuncu-lacivertli formayla boy gösterirken, 'e karşı yaptığı hat-trick ile de gündem olmuştu.

Yaz transfer döneminde adı sık sık ile anılan milli futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferi gerçekleşmemişti. Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, takas teklifiyle turuncu-lacivertli takımın kapısını çaldı.

İrfan Can için 'e iki ayrı öneri sunan Galatasaray, , + 2 milyon Euro ve Diagne + Luyindama teklifleriyle turuncu-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Fanatik'in haberine göre, Başakşehir Başkanı ve kurmaylarının, ikinci teklife daha olumlu yaklaştığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferi merak edilirken, İrfan Can Kahveci'nin kariyeri de araştırılmaya başlandı. İşte İrfan Can Kahveci'nin kariyerine ilişkin tüm bilgiler...

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR? İRFAN CAN KAHVECİ KARİYERİ

15 Temmuz 1995 tarihinde 'da dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, futbola altyapısında başladı. 2013 yılında 'ye kiralanan yıldız futbolcu, 2014 yılında Gençlerbirliği'ne dönmesinin ardından Başkent ekibinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Gençlerbirliği'nde 2.5 sezon boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcu, Ocak 2017'de 1.61 milyon Euro karşılığında Başakşehir'e gönderildi.

Bu sezon turuncu-lacivertli formayla 20 maçta boy gösteren İrfan Can, 5 gol ve 2 asist kaydetti.

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