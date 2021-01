İrfan Can Kahveci kimdir? İrfan Can Kahveci kaç yaşında? İrfan Can Kahveci kariyeri

Süper Lig'de ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından durumu en çok merak edilen futbolculardan biri Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte Avrupa'nın birçok kulübünün ilgilendiği milli oyuncunun son olarak takas karşılığı sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı öne sürüldü. İşte İrfan Can Kahveci'nin kariyerine ilişkin tüm bilgiler...

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde eden Medipol Başakşehir'de elde edilen başarının en önemli mimarlarından biri İrfan Can Kahveci olmuştu. Yıldız futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde turuncu-lacivertli formayla boy gösterirken, RB Leipzig'e karşı yaptığı hat-trick ile de gündem olmuştu.

Yaz transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan milli futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferi gerçekleşmemişti. Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, Galatasaray takas teklifiyle turuncu-lacivertli takımın kapısını çaldı.

İrfan Can için Başakşehir'e iki ayrı öneri sunan Galatasaray, Diagne, Emre Akbaba + 2 milyon Euro ve Diagne + Luyindama teklifleriyle turuncu-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Fanatik'in haberine göre, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kurmaylarının, ikinci teklife daha olumlu yaklaştığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferi merak edilirken, İrfan Can Kahveci'nin kariyeri de araştırılmaya başlandı. İşte İrfan Can Kahveci'nin kariyerine ilişkin tüm bilgiler...

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR? İRFAN CAN KAHVECİ KARİYERİ

15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2013 yılında Hacettepe'ye kiralanan yıldız futbolcu, 2014 yılında Gençlerbirliği'ne dönmesinin ardından Başkent ekibinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Gençlerbirliği'nde 2.5 sezon boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcu, Ocak 2017'de 1.61 milyon Euro karşılığında Başakşehir'e gönderildi.

Bu sezon turuncu-lacivertli formayla 20 maçta boy gösteren İrfan Can, 5 gol ve 2 asist kaydetti.

