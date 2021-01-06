07 Ocak 2021, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir 1-0 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Başakşehir 7 hafta sonra kazandı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

'in 17. haftasında Başakşehir sahasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

'in 17. haftasında Medipol Başakşehir sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 1-0 mağlup ederek 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Ev sahibi ekibin golünü Gulbrandsen kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 19'a yükseltirken, Erzurumspor 13 puanda kaldı.

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