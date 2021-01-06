Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir sahasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 1-0 mağlup ederek 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Ev sahibi ekibin golünü Gulbrandsen kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 19'a yükseltirken, Erzurumspor 13 puanda kaldı.



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