Tahkim Kurulu Okan Buruk'un cezasını 3 maça indirdi!

TFF Tahkim Kurulu, 5 Ocak 2021 tarihli kararını açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 resmi müsabakadan men ve 38 bin TL para cezasına çarptırılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasında indirime gidildi. Yapılan açıklamada, Okan Buruk'un cezasının 3 resmi müsabakadan men ve 25 bin 500 TL para cezasına indirildiği kaydedildi. Medipol Başakşehir Kulübü'nün cezanın ertelenmesine yönelik başvurusu ise reddedildi

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk ile ilgili PFDK'nın 29.12.2020 tarihli E.2020-2021/486 K.2020-2021/615 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk'un 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 38.000,00 TL para cezasının; FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 25.500,00 TL para cezası olarak düzeltilmesine oybirliği ile,

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"

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