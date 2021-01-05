Tahkim Kurulu Okan Buruk'un cezasını 3 maça indirdi!
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü. 5 maç ceza verilen Buruk'un cezasını Tahkim Kurulu 3 maça indirdi.
TFF Tahkim Kurulu, 5 Ocak 2021 tarihli kararını açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 resmi müsabakadan men ve 38 bin TL para cezasına çarptırılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasında indirime gidildi. Yapılan açıklamada, Okan Buruk'un cezasının 3 resmi müsabakadan men ve 25 bin 500 TL para cezasına indirildiği kaydedildi. Medipol Başakşehir Kulübü'nün cezanın ertelenmesine yönelik başvurusu ise reddedildi
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk ile ilgili PFDK'nın 29.12.2020 tarihli E.2020-2021/486 K.2020-2021/615 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk'un 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 38.000,00 TL para cezasının; FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 25.500,00 TL para cezası olarak düzeltilmesine oybirliği ile,
Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu"
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