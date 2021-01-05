06 Ocak 2021, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Tahkim Kurulu Okan Buruk'un cezasını 3 maça indirdi!

Tahkim Kurulu'ndan Buruk'un cezasına indirim!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

Teknik Direktörü , 'de oynanan maçında kırmızı kart görmüştü. 5 maç ceza verilen Buruk'un cezasını 3 maça indirdi.

TFF , 5 Ocak 2021 tarihli kararını açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 resmi müsabakadan men ve 38 bin TL para cezasına çarptırılan Teknik Direktörü 'un cezasında indirime gidildi. Yapılan açıklamada, Okan Buruk'un cezasının 3 resmi müsabakadan men ve 25 bin 500 TL para cezasına indirildiği kaydedildi. Medipol Başakşehir Kulübü'nün cezanın ertelenmesine yönelik başvurusu ise reddedildi

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk ile ilgili PFDK'nın 29.12.2020 tarihli E.2020-2021/486 K.2020-2021/615 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk'un 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 38.000,00 TL para cezasının; FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 25.500,00 TL para cezası olarak düzeltilmesine oybirliği ile,

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"

Okan Buruk'un cezası resmen açıklandı! haberin devamı

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