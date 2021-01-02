04 Ocak 2021, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir’in galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Başakşehir’in hasreti 7 maça çıktı
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 02.01.2021

'in 16. haftasında 'a 3-0 yenilen 'in galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Turuncu-lacivertliler ligde son olarak 8 Kasım 2020'de karşısında galip gelmişti.

'in 16. haftasında , deplasmanda 'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertlilerin ligdeki 3 puan hasreti 7 maça çıktı. Son olarak ligin 8. haftada sahasında 'ni 2-1 mağlup eden Başakşehir, 8 Kasım 2020 tarihindeki söz konusu mücadeleden beri kazanamıyor. Gençlerbirliği'nden sonra dış sahada Beşiktaş'a 3-2 yenilen Okan Buruk'un takımı, sonraki hafta 3-0 önde olduğu müsabakanın son dakikalarında yediği gollerle evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kalmıştı. M.Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile 1-1 sonuçlanan maçın ardından sahasında Gaziantep FK'ya 2-1, Kadıköy'de de Fenerbahçe'ye 4-1 yenildi. Geçtiğimiz hafta da Fatih Terim Stadı'nda 2-2 sonuçlanan Kasımpaşa karşılaşmasından da 1 puanla ayrılan Okan Buruk'un takımı adeta galip gelmeyi unuttu.

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