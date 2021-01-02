04 Ocak 2021, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir’de Rafael BB Erzurumspor maçında yok!

Rafael cezalı duruma düştü
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 02.01.2021

'in 16. haftasında Aytemiz 'a 3-0 yenilen 'de, gördüğü sarı kart sonrası gelecek hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

'in 16. haftasında , deplasmanda A.'a 3-0 kaybetti. Bu zorlu mücadelenin 30. dakikasında sarı kart gören turuncu-lacivertli futbolcu , toplamda 4 sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. Başarılı oyuncu, 'in sahasında 'u ağırlayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

30 yaşındaki oyuncu, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart görmüştü.

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