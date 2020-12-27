27 Aralık 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Martin Skrtel'in aşil tendonu koptu!

Başakşehir'de yıldız ismin aşil tendonu koptu!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında ile karşılaşan , sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertlilerde 'in aşil tendonunun koptuğu öğrenildi. Deneyimli stoperin ameliyat edileceği öğrenildi.

'in 15. haftasında ile karşılaşan 'de sakatlık şoku yaşanıyor.

Mücadelenin 52. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan , yerini Mehmet Topal'a bırakmıştı.

Slovak futbolcunun aşil tendonunun koptuğu ve ameliyat edileceği öğrenildi.

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