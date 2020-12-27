27 Aralık 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir’de Nacer Chadli ligde ilk golünü attı

Chadli'den Süper Lig'de ilk gol!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında ile karşılaşan Medipol 'de , Süper Lig'de ilk golünü attı.

'in 15. haftasında , sahasında ile 2-2 berabere kadı. Bu müsabakada turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü 27. dakikada kaydeden Chadli, böylelikle ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Sezon başında kadroya dahil edilen ancak sakatlığından dolayı uzun süre forma giyemeyen ve ilk maçı olan Gençlerbirliği müsabakasında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 2 asist yapan Belçikalı oyuncu, Denizlispor karşılaşmasında da 1 golün pasını vermişti.

Chadli, şimdiye kadar ligde Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe mücadelelerinde forma giydi.

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