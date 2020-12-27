Başakşehir’de Nacer Chadli ligde ilk golünü attı
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Medipol Başakşehir'de Nacer Chadli, Süper Lig'de ilk golünü attı.
Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kadı. Bu müsabakada turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü 27. dakikada kaydeden Chadli, böylelikle ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Sezon başında kadroya dahil edilen ancak sakatlığından dolayı uzun süre forma giyemeyen ve ilk maçı olan Gençlerbirliği müsabakasında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 2 asist yapan Belçikalı oyuncu, Denizlispor karşılaşmasında da 1 golün pasını vermişti.
Chadli, şimdiye kadar ligde Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe mücadelelerinde forma giydi.
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