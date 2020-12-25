25 Aralık 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

PFDK'dan flaş Rafael kararı!

PFDK'dan flaş Rafael kararı!
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 Giriş Tarihi: 25.12.2020

(), maçında gören Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasının kaldırıldığını açıkladı.

() (), 'in ile oynadığı mücadelede gören Rafael'in cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, Medipol 'in, Rafael'in cezasının kaldırılmasına yönelik talebinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk sarı kart, kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin kaldırılmasına, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Başakşehir'den flaş paylaşım! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Göksel Gümüşdağ keşke geçen sezon da konuşsaydı "Göksel Gümüşdağ keşke geçen sezon da konuşsaydı"
FIFA kokartlı eski hakemden Bahattin Şimşek yorumu FIFA kokartlı eski hakemden Bahattin Şimşek yorumu
Başakşehir'den flaş paylaşım! Başakşehir'den flaş paylaşım!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör