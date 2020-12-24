24 Aralık 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Okan Buruk kırmızı kart gördü!

Okan Buruk kızardı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 14. haftasında sahasında 'i 4-1 mağlup etti. Mücadelede turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü gördü.

-Başakşehir maçında gergin anlar yaşandı. Turuncu-lacivertlilerde 69. dakikada faul yapan Rafael, hakem sarı kartla gelirken, sinirlenip topa vurunca art arda iki sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Okan Buruk da faul pozisyonuna yaptığı şiddetli itirazlar sonrasında kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

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