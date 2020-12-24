Medipol Başakşehir'de Okan Buruk kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe-Başakşehir maçında gergin anlar yaşandı. Turuncu-lacivertlilerde 69. dakikada faul yapan Rafael, hakem sarı kartla gelirken, sinirlenip topa vurunca art arda iki sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Okan Buruk da faul pozisyonuna yaptığı şiddetli itirazlar sonrasında kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

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