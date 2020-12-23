23 Aralık 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Rafael, Okan Buruk ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe - Başakşehir maçında kırmızı kart gördü!

F.Bahçe - Başakşehir maçında ortalık karıştı! Peş peşe 3 kırmızı
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

Son dakika haberi... 'in 14. haftasında 'nin konuğu olan 'de futbolular Rafael ve ile gördü.

'in 14. haftasında ile Medipol , Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Başakşehirli futbolcu Rafael, 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 69. dakikasında Mame Thiam'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Faulün ardından hakem Bahattin Şimşek'e tepki gösteren Breziilyalı futbolcu, itirazları sonrası bir daha görerek oyun dışı kaldı.

Hakemin bu kararı sonrası yoğun şekilde itirazlarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü da karşılaşmanın 70. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu olaydan 3 dakika sonra ise , kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 9 kişi bıraktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Fenerbahçe-Başakşehir | CANLI Fenerbahçe-Başakşehir | CANLI
Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Daha önce hiç kaybetmedi! Dikkat çeken detay... Daha önce hiç kaybetmedi! Dikkat çeken detay...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör