Son dakika: Rafael, Okan Buruk ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe - Başakşehir maçında kırmızı kart gördü!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Başakşehirli futbolcu Rafael, 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 69. dakikasında Mame Thiam'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Faulün ardından hakem Bahattin Şimşek'e tepki gösteren Breziilyalı futbolcu, itirazları sonrası bir kırmızı kart daha görerek oyun dışı kaldı.

Hakemin bu kararı sonrası yoğun şekilde itirazlarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da karşılaşmanın 70. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu olaydan 3 dakika sonra ise İrfan Can Kahveci, kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 9 kişi bıraktı.

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