23 Aralık 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe Başakşehir maçında Mahmut Tekdemir ilk golünü attı
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Mahmut Tekdemir, bu sezon ilk golüne imza attı.
Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerde 6. dakikada rakip ağları sarsan Mahmut Tekdemir, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe mücadelesiyle 2020-2021 sezonundaki 10. maçına çıkan Mahmut, ayrıca kariyerinde ilk defa sarı-lacivertlilere gol atma başarısı da göstermiş oldu.
Başakşehir'in geride kalan 14 haftada bulduğu en erken gol de yine Mahmut Tekdemir'den geldi.
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