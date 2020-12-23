23 Aralık 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Fenerbahçe Başakşehir maçında Mahmut Tekdemir ilk golünü attı

Mahmut Tekdemir'den ilk gol!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında sahasında Medipol 'i 4-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin tek golünü kaydeden , bu sezon ilk golüne imza attı.

'in 14. haftasında , deplasmanda 'ye 4-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerde 6. dakikada rakip ağları sarsan , bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe mücadelesiyle 2020-2021 sezonundaki 10. maçına çıkan Mahmut, ayrıca kariyerinde ilk defa sarı-lacivertlilere gol atma başarısı da göstermiş oldu.

Başakşehir'in geride kalan 14 haftada bulduğu en erken gol de yine Mahmut Tekdemir'den geldi.

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