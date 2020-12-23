Fenerbahçe Başakşehir maçında Mahmut Tekdemir ilk golünü attı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Mahmut Tekdemir, bu sezon ilk golüne imza attı.

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerde 6. dakikada rakip ağları sarsan Mahmut Tekdemir, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe mücadelesiyle 2020-2021 sezonundaki 10. maçına çıkan Mahmut, ayrıca kariyerinde ilk defa sarı-lacivertlilere gol atma başarısı da göstermiş oldu.

Başakşehir'in geride kalan 14 haftada bulduğu en erken gol de yine Mahmut Tekdemir'den geldi.

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