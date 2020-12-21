Son dakika: Başakşehir'de 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 1 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 1 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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