21 Aralık 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Başakşehir'de 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!

Başakşehir'de Covid-19 vakası! 1 futbolcu pozitif
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 Giriş Tarihi: 21.12.2020

Son dakika haberi... ekiplerinden , 1 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ekiplerinden , 1 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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