14 Aralık 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Pierre Webo: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarım

Pierre Webo: Başkan Erdoğan’a minnettarım
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.12.2020

Yardımcı Antrenörü , Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain () ile oynadıkları müsabakanın dördüncü hakemi tarafından ırkçı söylemlere maruz kalmasına ilişkin hesabından bir açıklama yaptı. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden antrenör, Başkan ile ilgili , "İlk andan itibaren yanımızda olduğunu hissettiren Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarım" dedi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu son haftasında 'da oynanan Paris Saint-Germain - müsabakasının dördüncü hakemi , turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuş ve karşılaşma yarıda kalmıştı. , yaşanan bu olaya ilişkin üzerinden bir açıklama yaptı.

Pierre Webo, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonlar Ligi'nde ile oynadığımız maçta insanlık adına üzücü bir olay yaşadık. Bana kullanılan ırkçı kelimeye tepki göstererek net bir duruş sergileyen ve sahaya çıkmayan Başakşehir ailesine teşekkür ediyorum. Paris Saint Germain Kulübü de bize destek verip sahaya çıkmayarak olay karşısında önemli bir duruş göstermiştir. Irkçılık asla kabul edilemez, insanlar ten renklerine göre ayrılamaz.
Bize sonsuz destek verip arkamızda duran kulüp başkanımız Sayın 'a ve ilk andan itibaren yanımızda olduğunu hissettiren Sayın 'a minnettarım.

Umarım 8 Aralık ırkçılık konusunda bir dönüm noktası olur ve bir daha ayrımcılığa yönelik böyle olaylar yaşanmaz. O gece gerçekleşen üzücü olayın ardından telefonla arayarak ve mesaj atarak desteklerini ileten herkese çok teşekkürler.

Son sözüm ise taraftarlarımıza: İyi ki varsınız!"

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağını açıkladı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehir evinde mağlup! Başakşehir evinde mağlup!
Buruk: Devler Ligi'ne tekrar katılmak istiyorsak... Buruk: Devler Ligi'ne tekrar katılmak istiyorsak...
Demba Ba yaşananları ilk kez anlattı! Bana öyle bir bağırdı ki... Demba Ba yaşananları ilk kez anlattı! "Bana öyle bir bağırdı ki..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör