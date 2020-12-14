Pierre Webo: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarım
Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları müsabakanın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kalmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden antrenör, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili , "İlk andan itibaren yanımızda olduğunu hissettiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarım" dedi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu son haftasında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Başakşehir müsabakasının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuş ve karşılaşma yarıda kalmıştı. Pierre Webo, yaşanan bu olaya ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
Pierre Webo, şu ifadeleri kullandı:
"Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile oynadığımız maçta insanlık adına üzücü bir olay yaşadık. Bana kullanılan ırkçı kelimeye tepki göstererek net bir duruş sergileyen ve sahaya çıkmayan Başakşehir ailesine teşekkür ediyorum. Paris Saint Germain Kulübü de bize destek verip sahaya çıkmayarak olay karşısında önemli bir duruş göstermiştir. Irkçılık asla kabul edilemez, insanlar ten renklerine göre ayrılamaz.
Bize sonsuz destek verip arkamızda duran kulüp başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'a ve ilk andan itibaren yanımızda olduğunu hissettiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım.
Umarım 8 Aralık ırkçılık konusunda bir dönüm noktası olur ve bir daha ayrımcılığa yönelik böyle olaylar yaşanmaz. O gece gerçekleşen üzücü olayın ardından telefonla arayarak ve mesaj atarak desteklerini ileten herkese çok teşekkürler.
Son sözüm ise taraftarlarımıza: İyi ki varsınız!"
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