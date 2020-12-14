14 Aralık 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Demba Ba Sebastıan Coltescu ile görüştü! İşte o konuşma

Demba Ba Sebastıan Coltescu ile görüştü! İşte o konuşma
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 Giriş Tarihi: 14.12.2020

'nde temsilcimiz 'in ile deplasmanda oynadığı maçta 'un yardımcısı 'ya ırkçı ifadeler kullanan dördüncü hakem Sebastıan Coltescu ile ilgili flaş bir gelişmeler yaşanıyor. Turuncu lacivertli futbolcu ile 4. hakem Sebastıan Coltescu telefon görüşmesi yaptı. İşte o konuşma ve detaylar...

'nde oynanan - maçına, 4. hakem 'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü 'ya sarf ettiği ırkçı sözler damgasını vurmuştu. Büyük skandal sonrası iki takım da sahadan çekilmiş ve maç 1 gün sonra hakemlerin değiştirilmesi sonrası tamamlanmıştı.

Rumen hakem Coltescu'ya en sert tepkilerden birini ise vermişti. Senegalli futbolcu, Coltescu'nun karşısına dikilerek, "Buradaki diğer kişilerden bahsederken 'bu beyaz adam' demiyorsun. Peki neden bizden 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.

Demba Ba'nın yakın arkadaşı olan ve uzun yıllar Romanya'da forma giyen Senegalli Ousmane N'Doye ise, 'nun numarasını bularak Demba Ba ile görüşmelerini sağladı.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜRDÜ
Romanya basınından Sport.ro ve PRO TV'nin de verdiği habere göre Ousmane N'Doye, Demba Ba ile 4. hakem Sebastian Coltescu'yu telefonda konuşturduğunu söyledi.

"İKİSİ DE MUTLU OLDULAR"
N'Doye, "Demba Ba, Sebastian Coltescu'yu ırkçılıkla suçlamadı. Sadece 'siyah' kelimesinin bir statta kullanılmaması gerektiğini söyledi. Demba Ba da benim gibi Senegalli. Onları görüştürdüm ve çok iyi anlaştılar. Beni de aradılar ve mutlu olduklarını söylediler. İkisi de birbirinin iyi birer adam olduklarını söylediler. Aslında ortada büyük sorun yoktu. Her şey bir yanlış anlaşılmadan meydana geldi.Ben Romanya'da ırkçılık görmedim" dedi.

Öte yandan Rumen gazeteci Emanuel Roşu da N'Doye'un yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

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