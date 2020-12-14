Demba Ba Sebastıan Coltescu ile görüştü! İşte o konuşma
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in PSG ile deplasmanda oynadığı maçta Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan dördüncü hakem Sebastıan Coltescu ile ilgili flaş bir gelişmeler yaşanıyor. Turuncu lacivertli futbolcu Demba Ba ile 4. hakem Sebastıan Coltescu telefon görüşmesi yaptı. İşte o konuşma ve detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Başakşehir maçına, 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya sarf ettiği ırkçı sözler damgasını vurmuştu. Büyük skandal sonrası iki takım da sahadan çekilmiş ve maç 1 gün sonra hakemlerin değiştirilmesi sonrası tamamlanmıştı.
Rumen hakem Coltescu'ya en sert tepkilerden birini ise Demba Ba vermişti. Senegalli futbolcu, Coltescu'nun karşısına dikilerek, "Buradaki diğer kişilerden bahsederken 'bu beyaz adam' demiyorsun. Peki neden bizden 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.
Demba Ba'nın yakın arkadaşı olan ve uzun yıllar Romanya'da forma giyen Senegalli Ousmane N'Doye ise, Sebastian Coltescu'nun numarasını bularak Demba Ba ile görüşmelerini sağladı.
TELEFONDA GÖRÜŞTÜRDÜ
Romanya basınından Sport.ro ve PRO TV'nin de verdiği habere göre Ousmane N'Doye, Demba Ba ile 4. hakem Sebastian Coltescu'yu telefonda konuşturduğunu söyledi.
"İKİSİ DE MUTLU OLDULAR"
N'Doye, "Demba Ba, Sebastian Coltescu'yu ırkçılıkla suçlamadı. Sadece 'siyah' kelimesinin bir statta kullanılmaması gerektiğini söyledi. Demba Ba da benim gibi Senegalli. Onları görüştürdüm ve çok iyi anlaştılar. Beni de aradılar ve mutlu olduklarını söylediler. İkisi de birbirinin iyi birer adam olduklarını söylediler. Aslında ortada büyük sorun yoktu. Her şey bir yanlış anlaşılmadan meydana geldi.Ben Romanya'da ırkçılık görmedim" dedi.
Öte yandan Rumen gazeteci Emanuel Roşu da N'Doye'un yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları