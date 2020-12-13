13 Aralık 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir - Gaziantep FK maçı öncesi Okan Buruk konuştu: Devler Ligi'ne tekrar katılmak istiyorsak...

Buruk: Devler Ligi'ne tekrar katılmak istiyorsak...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

'in 12. haftasında , sahasında FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi turuncu lacivertlilerin , açıklamalarda bulundu. Buruk, "Artık Şampiyonlar Ligi bitti. Yoğun bir tempoydu. 'ne katılmak istiyorsak, şampiyon ya da ikinci olmamız lazım. Puan olarak çok geriye düştük ama herkes kaybedecek. Önemli olan bizim ne yapacağımız." ifadelerini kullandı.

'in 12. haftasında , sahasında FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi turuncu lacivertlilerin , açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

Salı akşamı zor bir maç vardı. Fikstür olarak yoğunken üstüne zor bir gece bindi. Odaklanmada fiziksel olarak duruşumuz iyi değildi. En kötü maçımızı oynadık. Oyuncularımıza, takımımıza dünya üzerinden gelen destek çok önemliydi. Manevi anlamda bizi motive etti.

ARTIK DEVLER LİGİ BİTTİ

Artık Şampiyonlar Ligi bitti. Yoğun bir tempoydu. 'ne katılmak istiyorsak, şampiyon ya da ikinci olmamız lazım. Puan olarak çok geriye düştük ama herkes kaybedecek. Önemli olan bizim ne yapacağımız.

KAPTANLARIMIZ BUGÜN YOK

Kaptanlarımız bugün yok. karakter ve duruş olarak kaptanlığı hak ediyor. Demba Ba'nın duruşu, hayatı, profesyonelliği değerli. O her zaman karakterli ve lider bir oyuncu.

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