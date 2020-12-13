Başakşehir - Gaziantep FK maçı öncesi Okan Buruk konuştu: Devler Ligi'ne tekrar katılmak istiyorsak...
Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi turuncu lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Buruk, "Artık Şampiyonlar Ligi bitti. Yoğun bir tempoydu. Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorsak, şampiyon ya da ikinci olmamız lazım. Puan olarak çok geriye düştük ama herkes kaybedecek. Önemli olan bizim ne yapacağımız." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi turuncu lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.
İşte Okan Buruk'un açıklamaları:
Salı akşamı zor bir maç vardı. Fikstür olarak yoğunken üstüne zor bir gece bindi. Odaklanmada fiziksel olarak duruşumuz iyi değildi. En kötü maçımızı oynadık. Oyuncularımıza, takımımıza dünya üzerinden gelen destek çok önemliydi. Manevi anlamda bizi motive etti.
ARTIK DEVLER LİGİ BİTTİ
Artık Şampiyonlar Ligi bitti. Yoğun bir tempoydu. Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorsak, şampiyon ya da ikinci olmamız lazım. Puan olarak çok geriye düştük ama herkes kaybedecek. Önemli olan bizim ne yapacağımız.
KAPTANLARIMIZ BUGÜN YOK
Kaptanlarımız bugün yok. Demba Ba karakter ve duruş olarak kaptanlığı hak ediyor. Demba Ba'nın duruşu, hayatı, profesyonelliği değerli. O her zaman karakterli ve lider bir oyuncu.
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