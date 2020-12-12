12 Aralık 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Demba Ba yaşananları ilk kez anlattı! "Bana öyle bir bağırdı ki..."

Demba Ba yaşananları ilk kez anlattı! Bana öyle bir bağırdı ki...
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

, Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu kapanış mücadelesinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain mücadelesinde yaşadığı ırkçılık skandalıyla gündeme gelmişti. Temsilcimizde 'nın karşılaşmanın 4. hakemi ile yaptığı konuşma dünya gündemine oturmuştu. Ba, o gece yaşananları ilk kez anlattı.

Devler Ligi'nde ile deplasmanda karşı karşıya gelen , 4. hakemin yardımcı antrenör 'ya söylediği ırkçı sözlerin ardından sahadan çekilmiş, protestoya Fransız ekibi de katılmıştı. Tüm dünyada yankı uyandıran olay sonrası , mücadelenin hakem kadrosunu değiştirerek ertesi gün kaldığı yerden oynanmasına karar vermişti.

Sosyal medyada da gündem olan ve büyük ses getiren olay sonrası, hakemlere karşı duruşuyla alkış toplayan yaşananları ilk kez anlattı. beIN Sports'a verdiği röportajdan bir kısmı yayınlanan Senegalli oyuncu, soyunma odasına girdiklerinde şunların konuşulduğunu dile getirdi:

Soyunma odasında sağdan soldan sesler yükseldi. En sonunda "Ya hepimiz çıkarız ya da hiçbirimiz çıkmayız" dedik. Bazılarının özellikle de Enzo Crivelli'nin reaksiyonu beni şaşırttı. "Herkes çıkarsa sen de çık. 25 yaşındasın" dedim. Bana öyle bir bağırdı ki "Hayır, çıkmıyorum. Bu olayların futbol sahalarından silinmesi lazım. Eğer bugün hiçbir şey yapmazsak, bu devam edecek" dedi ve çıkmamaya karar verdi. Takım da onu izledi. Herkes kalınca maç ertelendi ve ertesi gün oynadık.

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