Demba Ba yaşananları ilk kez anlattı! "Bana öyle bir bağırdı ki..."
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu kapanış mücadelesinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain mücadelesinde yaşadığı ırkçılık skandalıyla gündeme gelmişti. Temsilcimizde Demba Ba'nın karşılaşmanın 4. hakemi ile yaptığı konuşma dünya gündemine oturmuştu. Ba, o gece yaşananları ilk kez anlattı.
Devler Ligi'nde PSG ile deplasmanda karşı karşıya gelen Medipol Başakşehir, 4. hakemin yardımcı antrenör Pierre Webo'ya söylediği ırkçı sözlerin ardından sahadan çekilmiş, protestoya Fransız ekibi de katılmıştı. Tüm dünyada yankı uyandıran olay sonrası UEFA, mücadelenin hakem kadrosunu değiştirerek ertesi gün kaldığı yerden oynanmasına karar vermişti.
Sosyal medyada da gündem olan ve büyük ses getiren olay sonrası, hakemlere karşı duruşuyla alkış toplayan Demba Ba yaşananları ilk kez anlattı. beIN Sports'a verdiği röportajdan bir kısmı yayınlanan Senegalli oyuncu, soyunma odasına girdiklerinde şunların konuşulduğunu dile getirdi:
Soyunma odasında sağdan soldan sesler yükseldi. En sonunda "Ya hepimiz çıkarız ya da hiçbirimiz çıkmayız" dedik. Bazılarının özellikle de Enzo Crivelli'nin reaksiyonu beni şaşırttı. "Herkes çıkarsa sen de çık. 25 yaşındasın" dedim. Bana öyle bir bağırdı ki "Hayır, çıkmıyorum. Bu olayların futbol sahalarından silinmesi lazım. Eğer bugün hiçbir şey yapmazsak, bu devam edecek" dedi ve çıkmamaya karar verdi. Takım da onu izledi. Herkes kalınca maç ertelendi ve ertesi gün oynadık.
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